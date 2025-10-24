NTV.COM.TR

Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig’de heyecan Chelsea - Sunderland maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Chelsea - Sunderland karşı karşıya geliyor. Sunderland zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

CHELSEA - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Chelsea - Sunderland kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 17:00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...