Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Chelsea - Sunderland karşı karşıya geliyor. Sunderland zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



CHELSEA - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Chelsea - Sunderland kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 17:00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

