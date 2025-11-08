Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Chelsea - Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Wolverhampton zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Chelsea - Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 23.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.