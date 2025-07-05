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Chelsea yarı finalde

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Palmeiras'ı, 2-1 yenen Chelsea, Fluminense'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Chelsea yarı finalde

ABD'nin ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu’nda Palmeiras ile karşılaştı.

Chelsea 16. dakikada Cole Palmer'le öne geçti.

Palmeiras, 53'te Estevao Willian'la karşılık verdi ve eşitliği sağladı.

83'te Agustin Giay'ın kendi kalesine attığı golle Chelsea maçı 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Fluminense ilk yarı finalist oldu

Fluminense ilk yarı finalist oldu

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