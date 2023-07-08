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Chelsea'de transfer gelişmesi: Pulisic'in fiyatını artırdı

Chelsea, Christian Pulisic'in fiyatını artırırarak Milan'ın 12 milyon sterlinlik teklifini reddetti. Lyon'un Londra ekibinin istediği rakamlara çıkmasına rağmen Amerikalı oyuncunun tercihinin Milan olduğu belirtildi. Ayrıca mavilerde 6 ismin ayrılığı gündemde. İşte ayrıntılar...

Chelsea'de transfer gelişmesi: Pulisic'in fiyatını artırdı

, Milan'ın Amerikalı kanat oyuncusu Christian Pulisic için yaptığı 12 milyon sterlinlik teklifi reddettikten sonra Milan'ın teklifini artırmasını istiyor.

Chelsea, Pulisic'in transferi için Milan ile görüşmelere devam ediyor.

PULISIC'İN TERCİHİ MILAN'DAN YANA

The Guardian'ın haberine göre Lyon'un 21,5 milyon sterlinlik teklifi Chelsea'nin beklentisine yaklaşsa da, Pulisic'in tercihinin Milan'dan yana olduğu aktarıldı.

Chelsea ve Milan arasında son dönemde iyi bir ilişki geliştiği ve bu transferde işbirliği yapabilecekleri aktarıldı.

200 MİLYON STERLİN GELİR ELDE ETTİ

Londra ekibi, bu yaz transferlerden yaklaşık 200 milyon sterlin gelir elde etti.

6 İSMİN AYRILIĞI BEKLENİYOR

Haberde Cesar Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Romelu Lukaku, Marc Cucurella, Pierre-Emerick Aubameyang ve Hakim Ziyech'in Chelsea'en ayrılabileceği belirtildi.

CHELSEA LEVİ COLWILL'I SATMAK İSTEMİYOR

Chelsea'nin genç stoperi Levi Colwill'ı ise satmak istemediği ve ona yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif etmek istediği belirtiliyor.

Colwill, düzenli olarak forma giyip giymeyeceğini bilmek istiyor ve geleceği hakkında karar vermeden önce Pochettino ile görüşmeler yapacak.

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