Chelsea'de transfer gelişmesi: Pulisic'in fiyatını artırdı

Chelsea, Milan'ın Amerikalı kanat oyuncusu Christian Pulisic için yaptığı 12 milyon sterlinlik teklifi reddettikten sonra Milan'ın teklifini artırmasını istiyor.



Chelsea, Pulisic'in transferi için Milan ile görüşmelere devam ediyor.



PULISIC'İN TERCİHİ MILAN'DAN YANA



The Guardian'ın haberine göre Lyon'un 21,5 milyon sterlinlik teklifi Chelsea'nin beklentisine yaklaşsa da, Pulisic'in tercihinin Milan'dan yana olduğu aktarıldı.



Chelsea ve Milan arasında son dönemde iyi bir ilişki geliştiği ve bu transferde işbirliği yapabilecekleri aktarıldı.



200 MİLYON STERLİN GELİR ELDE ETTİ



Londra ekibi, bu yaz transferlerden yaklaşık 200 milyon sterlin gelir elde etti.



6 İSMİN AYRILIĞI BEKLENİYOR



Haberde Cesar Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Romelu Lukaku, Marc Cucurella, Pierre-Emerick Aubameyang ve Hakim Ziyech'in Chelsea'en ayrılabileceği belirtildi.



CHELSEA LEVİ COLWILL'I SATMAK İSTEMİYOR



Chelsea'nin genç stoperi Levi Colwill'ı ise satmak istemediği ve ona yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif etmek istediği belirtiliyor.



Colwill, düzenli olarak forma giyip giymeyeceğini bilmek istiyor ve geleceği hakkında karar vermeden önce Pochettino ile görüşmeler yapacak.



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