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Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı

Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için eski takımı Chelsea bir mesaj yayınladı.

Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı

Depreme Hatay'da yakalanan ve günlerce enkaz altında kaldıktan sonra cansız bedeni çıkarılan Christian Atsu için eski kulübü Chelsea taziye mesajı paylaştı.

İngiliz devinden yapılan paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremin kurbanlarından biri olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve deprem trajedisinden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2013 yılında Portekiz ekibi Porto'dan Chelsea'ye transfer olan Ganalı futbolcu, ardından Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'a kiralanmıştı.

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