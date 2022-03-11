Chelsea'nin sponsorluk anlaşmalarından kaybı 540 milyon sterline yakın olacak

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaptırımlara maruz kaldı. İngiltere hükümeti, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic'in mal varlıklarını dondurdu. Chelsea'nin satış süreci de askıya alındı. Chelsea, özel bir lisansla maçlarını oynamaya devam edecek.

Rus milyarder, geçtiğimiz hafta 3 milyar sterline satmak istediği kulübünün gelirini de Ukrayna savaşındki mağdur insanlara bağışlayacağını duyurmuştu.

CHELSEA SPONSORLARINI KAYBEDEBİLİR

Chelsea'nin forma sponsoru olan Three ile 40 milyon sterlinlik anlaşması askıya alındı. Aynı zamanda 2016 yılında Chelsea ile 15 yıl ve 900 milyon sterlinlik bir anlaşma yapan Nike, forma tedarikçiliğinden ayrılmayı düşünüyor.

Chelsea forma sponsoru Three ve Nike ile olan anlaşmalarını kaybederse kulübün bu iki anlaşmadan zararı 540 milyon sterline yakın olacak.

Forma sponsorları dışında Chelsea'nin bundan sonraki süreçte oyuncu satın alamayıp, sözleşmelerini de yenileyemeceği konuşuluyor. Rakip Premier Lig kulüpleri Chelsea'deki futbolcularla sözleşme imzalamak için nabız yoklamaya başladı.



Yazın sözlemeşesi bitecek olan Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta'nın Chelsea'den ayrılacağı söylenenler arasında. Teknik direktör Thomas Tuchel ve oyuncuları Norwich galibiyetinden önce kulüp yetkilileri ile bir araya geldi, yetkililer büyük belirsizliğe rağmen oyunculardan futbola odaklanmalarını istedi.

CHELSEA BU DURUMA NASIL GELDİ?

Chelsea'yi yakından takip eden Goal.com muhabiri Nizaar Kinsella, Abramovich'e yönelik yaptırım ve varlıklarını dondurma kararının Londra ekibini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Abramovich'in Chelsea'de çok başarılı olduğunu ve Manchester City, PSG, Newcastle United gibi kulüplerde de benzer hamleleri teşvik ettiğini belirten Kinsella, "Chelsea'nin tarihi sonsuza kadar değişecek. Bundan sonra ne olacağı büyük ölçüde bilinmiyor. Kulübün ilerlemek için artık yeni bir sahibe ihtiyacı var. Chelsea'deki yatırımın eskisi kadar başarılı olup olmayacağı yeni sahiplerine bağlı. Abramovich'in yaptığını yapacak birini çekmesi pek olası değil." ifadelerini kullandı.



"Maviler"in ekonomik yönden eski günlerine dönüp dönmeme ihtimaliyle ilgili soruya Kinsella, "Kulübün kısa süreli sıkıntı çekeceğini düşünüyorum ama kötü günlerine geri döneceğini sanmıyorum. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi gelirleri var. Güçlü bir kadrosu ve akademileri var. Chelsea, eskisi kadar güçlü olmayacak gibi görünüyor ama televizyon ekranlarımızda kalmayı sürdürecek." yanıtını verdi.



Kinsella, sözleşmeleri sona erecek olan ve bu yaz takımdan ayrılmaları beklenen Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in olası ayrılıklarının kulübü nasıl etkilemesini beklediğiyle ilgili ise "Yaptırımlar hiçbir oyuncunun gelmesine ve gitmesine izin vermiyor. Ancak kulübün yeni sahibi bütçeyi kısmakta endişe etmezse bazı iyi oyuncuların ayrılmasına neden olabilir." şeklinde görüş belirtti.

FİNANSAL FAİR-PLAY'İ İCAT ETTİRDİ

Rus oligark Abramovich'in, Premier Lig'deki ikinci yabancı kulüp sahibi olmasından bu yana izlediği savurgan transfer politikası, Avrupa futbolunu yönetenleri buna çare bulmak zorunda bıraktı.



Chelsea, 19 yılda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olma yolunda 2,8 milyar dolar harcarken, benzer kulüplerin sayısının artması üzerine UEFA 2011 yılından itibaren finansal fair-play kurallarını uygulamaya koydu.



Abramovich döneminin en pahalı transferi 133 milyon dolarla Romelu Lukaku oldu. Bu futbolcuyu 94'er milyon dolarla Kai Havertz ve kaleci Kepa Arrizabalaga izledi.

KUPALARA AMBARGO KOYDU

Abramovich döneminde Chelsea, ada futbolundaki en önemli rakipleri Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Arsenal'den daha fazla kupa kazandı.



Premier Lig'de 5 şampiyonluk elde eden Güney Londra ekibi, Federasyon Kupası'nı 5, Lig Kupası'nı da 3 kez müzesine götürdü.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de iki kez kazanan Chelsea, bu kupayı Londra'ya getiren ilk ve tek takım oldu. "Maviler", UEFA Avrupa Ligi'ni 2, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da birer kez havaya kaldırdı.

YENİ STAT PROJESİ VİZE ENGELİNE TAKILDI

﻿Uzun yıllar Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'i yenilemek için çaba harcayan Abramovich, dört yıl önce yaşadığı vize krizi nedeniyle bu projeyi rafa kaldırdı.



Londra'daki en büyük rakipleri Arsenal ve Tottenham ile karşılaştırıldığında hayli eski bir statta maçlarını oynayan Chelsea'ye bunun için 1,3 milyar dolar bütçe ayıran Abramovich, İngiltere'nin vizesini yenilememesi üzerine projeden vazgeçti.