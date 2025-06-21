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Chelsea'ye Flamengo şoku

Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo geriden gelerek Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Chelsea'ye Flamengo şoku

ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler D Grubu'nda Brezilya temsilcisi Flamengo, İngiliz ekibi 'yle karşılaştı.

Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Flamengo, 62'de Bruno Henrique, 65'te Danilo ve 83'te Wallace Yan'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Chelsea'de Nicolas Jackson 68'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Flamengo grupta 2'de 2 yaparken, Chelsea ilk mağlubiyetini aldı.

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