Chelsea'ye Flamengo şoku
Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo geriden gelerek Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.
ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Brezilya temsilcisi Flamengo, İngiliz ekibi Chelsea'yle karşılaştı.
Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan Flamengo, 62'de Bruno Henrique, 65'te Danilo ve 83'te Wallace Yan'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Chelsea'de Nicolas Jackson 68'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Flamengo grupta 2'de 2 yaparken, Chelsea ilk mağlubiyetini aldı.
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