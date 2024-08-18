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Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk maçında asist yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girerek siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi ve 1 asist yaptı.

Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk maçında asist yaptı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma siyah-beyazlıların 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour da ilk kez Akdeniz ekibine karşı sahaya çıktı.

İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 67. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.

İLK MAÇINDA ASİST

20 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı formayla ilk maçına taraftarı önünde çıkarken, 90+5. dakikada Ernest Muçi'nin kaydettiği golün de asistini yaptı.

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