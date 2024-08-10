Cher Ndour, Beşiktaş'a imza atıyor

Amir Hadziahmedovic'i Çaykur Rizespor'a kiralayan Beşiktaş, orta sahaya takviye yapıyor.



Siyah beyazlılar, Paris Saint Germain takımının genç oyuncusu Cher Ndour'u 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacak.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR



Fransız kulübüyle ve Ndour ile hemen hemen her konuda anlaşan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek.



İtalyan vatandaşı olan Ndour, 20 yaşında ve geçen sezonun ikinci devresini Braga'da kiralık olarak geçirdi.