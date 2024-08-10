Cher Ndour kimdir? Beşiktaş transfer gündeminde yer alan Cher Ndour hangi mevkide oynuyor?

Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu olarak oynayan İtalyan profesyonel futbolcudur.



Ndour, futbol eğitimine ASD San Giacomo'nun genç akademisinde başladı, ardından Brescia'nın genç akademisine ve 9 yaşında Atalanta'nın genç akademisine geçti.

31 Temmuz 2020'de Benfica'ya transfer oldu. Profesyonel olarak ilk maçına 2 Mayıs 2021'de Benfica B takımıyla, Gonçalo Ramos'un yerine 91. dakikada oyuna girerek, Oliveirense karşısında 2-0 kazandıkları bir Liga Portugal 2 maçında çıktı.



16 yıl 279 günle Ndour, Benfica B için forma giyen en genç oyuncu olarak João Félix'ten bu rekoru aldı.



18 Mart 2023'te, Benfica adına Primeira Liga'daki ilk maçına çıktı ve Vitória de Guimarães'i 5-1 yendikleri maçta son dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi.



12 Temmuz 2023'te, Ndour, Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'e 30 Haziran 2028'e kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme ile imza attı. 3 Eylül 2023'te Lyon'a karşı deplasmanda 4-1 kazandıkları maçta yedek olarak oyuna girerek PSG'de oynayan dokuzuncu İtalyan oyuncu oldu.



7 Ocak 2024'te, Ndour, Coupe de France'ın 64. turunda, Régional 1 takımı Revel'e karşı deplasmanda 9-0 galip geldikleri maçta PSG adına ilk golünü attı.



29 Ocak 2024'te Ndour, sezon sonuna kadar Primeira Liga kulübü Braga'ya kiralandı.