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Cher Ndour kimdir? Beşiktaş transfer gündeminde yer alan Cher Ndour hangi mevkide oynuyor?

Cher Ndour, sosyal medyada Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş transfer gündeminde yer alan Cher Ndour'un hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Cher Ndour kimdir? Beşiktaş transfer gündeminde yer alan Cher Ndour hangi mevkide oynuyor?

Cher Ndour kimdir? Beşiktaş transfer gündeminde yer alan Cher Ndour hangi mevkide oynuyor?

Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu olarak oynayan İtalyan profesyonel futbolcudur.

Ndour, futbol eğitimine ASD San Giacomo'nun genç akademisinde başladı, ardından Brescia'nın genç akademisine ve 9 yaşında Atalanta'nın genç akademisine geçti.

31 Temmuz 2020'de Benfica'ya oldu. Profesyonel olarak ilk maçına 2 Mayıs 2021'de Benfica B takımıyla, Gonçalo Ramos'un yerine 91. dakikada oyuna girerek, Oliveirense karşısında 2-0 kazandıkları bir Liga Portugal 2 maçında çıktı.

16 yıl 279 günle Ndour, Benfica B için forma giyen en genç oyuncu olarak João Félix'ten bu rekoru aldı.

18 Mart 2023'te, Benfica adına Primeira Liga'daki ilk maçına çıktı ve Vitória de Guimarães'i 5-1 yendikleri maçta son dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi.

12 Temmuz 2023'te, Ndour, Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'e 30 Haziran 2028'e kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme ile imza attı. 3 Eylül 2023'te Lyon'a karşı deplasmanda 4-1 kazandıkları maçta yedek olarak oyuna girerek PSG'de oynayan dokuzuncu İtalyan oyuncu oldu.

7 Ocak 2024'te, Ndour, Coupe de France'ın 64. turunda, Régional 1 takımı Revel'e karşı deplasmanda 9-0 galip geldikleri maçta PSG adına ilk golünü attı.

29 Ocak 2024'te Ndour, sezon sonuna kadar Primeira Liga kulübü Braga'ya kiralandı.

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