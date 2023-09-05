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Cherif Ndiaye resmen Kızılyıldız’da

Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız, Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye’yi kadrosuna kattı.

Cherif Ndiaye resmen Kızılyıldız’da

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Kızılyıldız, Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine Belçika'da Waasl.-Beveren takımında başlayan Ndiaye, Süper Lig'de bir dönem Göztepe forması da giymişti. 

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