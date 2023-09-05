Cherif Ndiaye resmen Kızılyıldız’da

Kızılyıldız, Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kariyerine Belçika'da Waasl.-Beveren takımında başlayan Ndiaye, Süper Lig'de bir dönem Göztepe forması da giymişti.
Crvena zvezda je angažovala senegalskog napadača Šerifa Endiajea koji je sa našim klubom parafirao ugovor na tri sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 4, 2023
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/BLW9wfsXRU
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