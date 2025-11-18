Chicago Bulls beş maç sonra kazandı

NBA'de oynadığı son beş maçı kaybeden Chicago Bulls, sezona 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle giriş yapan Denver Nuggets'ın konuğu oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı deplasman ekibi 130-127 kazandı. Bulls, bu sezonki 13. maçında 7. galibiyetini almış oldu.

Josh Giddey, karşılaşmayı 21 sayı ve 14 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu. Takımın bir diğer yıldızı Ayo Dosunmu da tıpkı Giddey gibi 21 sayı attı.

Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ise 36 sayı, 18 ribaund ve 13 asistle oynayarak "triple-double" yapsa da mağlubiyetin önüne geçemedi.