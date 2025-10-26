Chicago Bulls deplasmanda kazandı

NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Orlando Magic, evinde Chicago Bulls'u konuk etti.

KIA Center'da yapılan mücadeleyi konuk ekip 110-98 kazandı.

Chicago Bulls'un yıldız oyuncusu Josh Giddey, attığı 21 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu ve maçın kazanılmasına önemli katkı sağladı.

Karşılaşmanın sayı lideri Paolo Banchero'nun attığı 24 sayı ise Orlando Magic'in galibiyeti için yeterli olmadı.