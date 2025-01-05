Chicago Bulls, Derrick Rose'un forma numarasını emekliye ayırıyor

Chicago Bulls, eski yıldız oyuncuları Derrick Rose'u onurlandırmak için 1 numaralı formasını emekliye ayıracak. Tören, 2025-26 sezonunda gerçekleştirilecek.

Bulls, cumartesi gecesi New York Knicks’e karşı oynanacak iç saha maçı öncesinde Rose’u özel konuk olarak ağırlarken bu duyuruyu yaptı.

FORMA NUMARASI EMEKLİYE AYRILAN BEŞİNCİ OYUNCU



Rose, Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan ve Scottie Pippen’dan sonra Bulls tarafından forması emekliye ayrılan beşinci oyuncu olacak.



Bulls başkanı Jerry Reinsdorf yaptığı açıklamada, “Derrick, hem bir memleket kahramanı hem de Bulls basketbolunun tüm bir döneminin sembolüdür. Bir formayı emekliye ayırmak, bir oyuncunun saha içindeki başarılarının ötesindeki etkisini tanır. Organizasyona olağanüstü katkılarda bulunan ve taraftarlarla derin, kalıcı bağlar kuran bireyleri onurlandırır. Bu duygusal bağı ve bir oyuncunun takım ve organizasyon kimliği üzerindeki büyük etkisini kabul eder.”



Knicks maçı sırasında, Bulls devre arasında Rose’a adanmış bir video oynattı ve Rose’a taraftarlara hitap etme fırsatı verdi.



Rose, “Beni harika olmaya zorladığınız ve bu beklentileri üzerime yüklediğiniz için teşekkürler Chicago.” dedi.

DERRICK ROSE'UN KARİYERİ

Bulls, Chicago doğumlu Derrick Rose’u 2008 yılında bir numaralı genel seçimle draft etti.

TARİHİN EN GENÇ MVP'Sİ OLMUŞTU

Rose, ligde hemen fırtınalar estirerek Yılın Çaylağı ödülünü kazandı ve ikinci sezonunda bir NBA All-Star’ı oldu.

Rose, 2011 yılında MVP ödülünü kazanarak tarihin en genç MVP’si olurken, Bulls’u Konferans Finalleri’ne taşıdı.



Ne yazık ki, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yaşadığı sakatlıklar, Rose’un basketbolun en iyi oyuncularından biri olarak statüsünü korumasını engelledi.

Rose, iki kez menisküs yırtığı yaşadı ve ACL yırtığı dahil olmak üzere çeşitli sakatlıklar geçirdi.

2016 yılında Chicago’dan ayrıldı ve daha sonra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies takımlarında oynadıktan sonra Eylül ayında emekli oldu.