NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i 126-113 mağlup etti.

'de sezona üç galibiyet ile başlayan Chicago Bulls, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.

Matas Buzelis'in 27 sayı ile yıldızlaştığı maçın kazananı 126-113'lük skorla ev sahibi ekip oldu.

Bu galibiyetle birlikte sezona dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Chicago Bulls, 2021-2022 sezonundan sonraki en iyi sezon açılışını yapmış oldu.

"Boğalar" lakaplı ekipte Josh Giddey 20 sayı ve 12 asist, Nikola Vucevic ise 13 sayı, 14 ribaund ve 7 asist ile double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.

Eski Bulls oyuncusu Zach LaVine, Chicago'ya dönüşünde 30 sayı kaydetse de, Sacramento'nun üst üste üçüncü mağlubiyetini almasını engelleyemedi.

Chicago Bulls'un gövde gösterisi devam ediyor: Sacramento'yu da yendiler - 1 Doug Christie'nin çalıştırdığı Sacramento Kigs, karşılaşmada kullandığı şutların sadece %25'inde isabet buldu.
