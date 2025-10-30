Chicago Bulls'un gövde gösterisi devam ediyor: Sacramento'yu da yendiler

NBA'de sezona üç galibiyet ile başlayan Chicago Bulls, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.

Matas Buzelis'in 27 sayı ile yıldızlaştığı maçın kazananı 126-113'lük skorla ev sahibi ekip oldu.

Bu galibiyetle birlikte sezona dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Chicago Bulls, 2021-2022 sezonundan sonraki en iyi sezon açılışını yapmış oldu.

"Boğalar" lakaplı ekipte Josh Giddey 20 sayı ve 12 asist, Nikola Vucevic ise 13 sayı, 14 ribaund ve 7 asist ile double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.

Eski Bulls oyuncusu Zach LaVine, Chicago'ya dönüşünde 30 sayı kaydetse de, Sacramento'nun üst üste üçüncü mağlubiyetini almasını engelleyemedi.