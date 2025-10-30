Chicago Bulls'un gövde gösterisi devam ediyor: Sacramento'yu da yendiler
NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i 126-113 mağlup etti.
NBA'de sezona üç galibiyet ile başlayan Chicago Bulls, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.
Matas Buzelis'in 27 sayı ile yıldızlaştığı maçın kazananı 126-113'lük skorla ev sahibi ekip oldu.
Bu galibiyetle birlikte sezona dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Chicago Bulls, 2021-2022 sezonundan sonraki en iyi sezon açılışını yapmış oldu.
"Boğalar" lakaplı ekipte Josh Giddey 20 sayı ve 12 asist, Nikola Vucevic ise 13 sayı, 14 ribaund ve 7 asist ile double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.
Eski Bulls oyuncusu Zach LaVine, Chicago'ya dönüşünde 30 sayı kaydetse de, Sacramento'nun üst üste üçüncü mağlubiyetini almasını engelleyemedi.
Doug Christie'nin çalıştırdığı Sacramento Kigs, karşılaşmada kullandığı şutların sadece %25'inde isabet buldu.
