Chiellini'den Kenan Yıldız açıklaması

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus forması altında gösterdiği performansla birlikte Avrupa'da adından söz ettiriyor.

Bu sezon İtalyan ekibiyle birlikte 22 maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 8 gol, 7 asistlik katkı verdi.

20 yaşındaki futbolcunun bu performansı kendisiyle ilgili transfer iddialarının güçlenmesine sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan haberlerde Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanma noktasına geldiği iddia edilmişti.

Profesyonel kariyeri süresince tam 18 sezonda Juventus'un formasını terleten ve bir dönem takımın kaptanlık görevini de üstlenen eski futbolcu Giorgio Chiellini, milli futbolcunun durumu hakkında açıklamada bulundu.

"İKİ TARAF DA UZATMAK İSTİYOR"

Mediaset'e konuşan Chiellini, "Kenan Yıldız'ın performansı bizi şaşırtmadı. Onu takdir ediyor ve kutluyorum. Sözleşme yenileme konusunda iki tarafın da istekli olduğunu düşünüyorum. Özel bir oyuncu ve düşündüğümüzden daha fazla zamana ihtiyacı var. Juventus'ta oynuyor. Sözleşmesi devam ediyor ve takımın uzun yıllar boyunca bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.