China Suarez'den Icardi iddialarına tepki: "Menajeri değilim"
24.12.2025 12:00
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in yıldız golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmemesini istediği iddia edildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.
Suarez, Arjantinli golcünün River Plate'e transfer olmasına yönelik tavsiyede bulunduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı.
“MENAJERİ DEĞİLİM”
Oyuncu ve model şu ifadeleri kullandı:
"Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın."
Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçmişti.
Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı.
32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı.
Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.