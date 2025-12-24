China Suarez'den Icardi iddialarına tepki: "Menajeri değilim"

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ



Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçmişti.

Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı.

Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.