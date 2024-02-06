Christian Horner'a uygunsuz fotoğraf suçlaması

Formula 1'e damga vuran Red Bull'un takım patronu Christian Horner, uygunsuz fotoğraf suçlamasıyla karşı karşıya.

Haberi İngiltere'nin köklü gazetesi The Times duyurdu. Red Bull'un takım patronu Christian Horner’ın kadın bir çalışanına uygunsuz davranışta bulunduğu ifade edildi.



Alman gazetesi BILD de Horner'ın uygunsuz bir fotoğraf gönderdiğini yazdı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



De Telegraaf'a konuşan Horner ise suçlamaları reddetti.



2005'ten bu yana Red Bull'un takım patronluğunu yapan Horner, 4'ü Vettel, 2'si Verstappen ile takıma toplam 6 Formula 1 markalar şampiyonluğu kazandırdı.



Bu pilotlar Horner yönetiminde 7 sürücüler şampiyonluğu yaşadı.