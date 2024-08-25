Christoph Daum kimdir? Alman teknik direktör Christoph Daum kaç yaşında ve neden öldü?

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Christoph Daum'un hayatını kaybetmesinin ardından birçok futbolsever hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Christoph Daum kimdir? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum kaç yaşında ve neden öldü?



CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?



Christoph Daum, 24 Ekim 1953 yılında dünyaya geldi. Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. Daum, orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Duisburg bölgesinden çeşitli kulüplerde forma giydi.



Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de başlayan Daum, dört sezon boyunca takımı çalıştırdı ve 1990'da Stuttgart'ın teknik direktörü oldu. Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu ve ertesi sezon Almanya Süper Kupası'nı kazandı.



Ocak 1994'te Gordon Milne'nin halefi olarak Beşiktaş'ın başına geçti ve 1994 Türkiye Kupası'nı kazandı. Sonraki sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile açtı ve 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonu oldu.



1996 ile 2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Almanya'da 1996-97 sezonunu lig ikincisi, 1997-98 sezonunu lig üçüncüsü, 1998-99 sezonunu yeniden lig ikincisi olarak tamamladı. 1999-2000 sezonunda lig ikincisi oldu ve averaj ile şampiyonluğu kaçırdı.



Ertesi sezon uyuşturucu skandalına karışan Daum, Ekim 2000'de görevinden istifa etti. Mart 2001'de Beşiktaş'a geri döndü, ancak ikinci döneminde başarılı olamadı. 2002 yılında Austria Wien ile anlaştı ve sezon sonunda Avusturya Ligi ve Avusturya Kupası'nı kazanarak duble yaptı.



Temmuz 2003'te Türkiye'ye dönen Daum, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe ile 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. Temmuz 2006'da Fenerbahçe'den ayrıldı ve üç sezon boyunca eski takımı 1. FC Köln'ü çalıştırdı.



2009'da yeniden Fenerbahçe'ye geldi ve sezonu Süper Kupa şampiyonluğu ile açtı. 2009-10 sezonunu Bursaspor'un bir puan gerisinde, ikinci sırada tamamladı. Daha sonra Almanya'ya geri dönen Daum, kısa bir dönem Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı ve 2011'de Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı.



2013'te Bursaspor'un teknik direktörü olarak Türkiye'ye geri döndü. Son olarak Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımını çalıştırdı ve emekli oldu.



CHRİSTOPH NEDEN ÖLDÜ?



Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi.



Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de birçok başarıya imza atan Daum, uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

