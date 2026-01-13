Çılgına dönen Burak Yılmaz, hakemin üzerine yürüdü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.



Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin ardından hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösterdi.



SAHA KENARI KARIŞTI

Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı ve hakeme tepki göstermesi sonucunda kendisi de kırmızı kart gördü.



Yılmaz tribüne giderken 4. hakemin de üzerine yürümeye çalıştı bu kez güvenlik görevlileri araya girerek olayın yatıştırdı.



YILMAZ'IN ÇILGINA DÖNDÜĞÜ ANLAR