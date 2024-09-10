Çin futbolunda yolsuzluk soruşturması: 43 kişi ömür boyu men edildi

Çin Futbol Federasyonu, şike ve diğer yolsuzluk iddiaları nedeniyle 43 kişiyi ömür boyu futboldan men ettiğini açıkladı.

KUMAR, ŞİKE VE RÜŞVET VAKASI



Resmi Xinhua Haber Ajansı, üst düzey bir polis yetkilisi olan Zhang Xiaopeng'in düzenlediği basın toplantısında bir dizi çevrimiçi kumar, şike ve rüşvet vakasını ortaya çıkaran 2 yıllık bir soruşturmanın ayrıntılarını duyurdu bildirdi.

Xinhua, soruşturmaya yerel liglerdeki 120 maçın, 128 suç şüphelisinin ve 41 kulübün dahil olduğunu söyledi.

38'İ FUTBOLCU

Men edilenlerin 38'inin futbolcu, beşi ise çeşitli kulüplerde çalışan yetkililer olduğu kaydedildi.

Eski Çinli uluslararası oyuncular Jin Jingdao, Guo Tianyu ve Gu Chao spordan ömür boyu men edilenler arasındaydı. Yüksek maaş vaadiyle Çin'e çekilen yabancı oyuncular da dahil olmak üzere diğer oyunculara ve yetkililere kısa süreli men cezaları verildi.

5 YIL MEN CEZASI



Çin'in Shandong Taishan FC takımında oynayan Güney Koreli Son Jun-ho ve daha önce Heilongjiang Ice City'de oynayan Kamerunlu Ewolo Donovan'a beş yıl men cezası verildi.

Federasyonun açıklamasına göre Son'un faaliyetleri "spor etiğini ve sportmenliği ciddi şekilde ihlal ederek toplum üzerinde önemli bir olumsuz etkiye neden oldu." dedi.