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Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi. Ligin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti. Sıradaki rakip ise Çin olacak. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde iki maç geride kaldı. Milli takım, Hong Kong etabında Çin ve Brezilya ile de karşı karşıya gelecek. İşte, Çin-Türkiye voleybol maçı hakkkında bilgiler...

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Çin-Türkiye voleybol maçı, 15 Haziran Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.

Mücadele, TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNALİ GARANTİLEDİ

Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

"Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.

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