Çin'de 8 kez şampiyon olmuşlardı: Guangzhou ligden çekilmek zorunda kaldı

Guangzhou FC, Çin’in en başarılı futbol kulübü, mali sorunlar nedeniyle 2025 sezonunda profesyonel olarak oynamak için izin alamadı.



Sekiz kez Çin Süper Ligi (CSL) şampiyonu olan kulüp, borçlarını ödeyemediklerini ve bu nedenle 2025 sezonunda mücadele etmek için Çin Futbol Federasyonu’nun (CFA) gerekliliklerini karşılayamadıklarını açıkladı.

"HERKESE ÖZÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"



Kulüp açıklamasında, “Guangzhou FC, yeni sezon için Pro Lig’e katılmak adına elinden geleni yaptı. Ancak, toplanan fonların ağır borç nedeniyle yeterli olmadığını ve erişim izninin sonunda verilmediğini üzülerek bildiriyoruz. Burada Guangzhou Futbol Kulübü’ne önem veren ve destekleyen herkese en içten özürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Guangzhou, 2025 sezonu için Çin Süper Ligi, Çin Birinci Ligi ve Çin İkinci Ligi’ne katılma hakkı kazanan 49 takımın listesinde yer almadı.

Süper Lig takımı Cangzhou Mighty Lions ve üçüncü lig takımı Hunan Billows da giriş izni alamayan ekipler arasında.



CFA, ücret ödemeleri ve borçlar nedeniyle kabul yeterliliği alamayan kulüpleri takip etmeye devam edeceğini ve ilgili düzenlemelere uygun şekilde işlemleri yürüteceğini belirtti.

SEKİZ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI



Guangzhou, 2010 yılında emlak geliştiricisi Evergrande Group tarafından devralınmış ve bu süreçte 2011 ile 2019 yılları arasında sekiz CSL şampiyonluğu ve 2013 ile 2015 yıllarında iki AFC Şampiyonlar Ligi zaferiyle iç sahada bir hakimiyet dönemi başlatmıştı.



Eski adı Guangzhou Evergrande olan kulüp, 2010’larda Çin Ligi'nin transfer harcamaları furyasının öncülerindendi.

Brezilyalı milli futbolcu Paulinho’yu 2015’te Tottenham Hotspur’dan ve 2019’da Barcelona’dan transfer etmiş, 2016’da ise Atletico Madrid’den Jackson Martinez’i 25 milyon sterline transfer ederek o dönemin lig rekorunu kırmıştı.



Ancak, ana şirket Evergrande büyük mali zorluklar yaşadı ve Ocak 2024’te 300 milyar doları aşan borç birikimi nedeniyle tasfiye kararı alındı.



Guangzhou, 2022 yılında Süper Lig’den düştükten sonra son iki sezonunu ikinci ligde geçirdi.