Ciro Immobile Beşiktaş'a imza atmaya geliyor

Beşiktaş, Ciro Immobile transferinde mutlu sona ulaşıyor.



Siyah beyazlıların resmi olarak duyurmaya hazırlandığı İtalyan yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Beşiktaş daha önce Rafa Silva va Gabriel Paulista gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.

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Beşiktaş'ın Lazio'ya 2.5 milyon euro bonservis, Immobile'ye ise yıllık 6 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.



Lazio ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Immobile, 11 kez ağları havalandırırken 1 asist katkısı yapmıştı.