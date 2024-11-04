Ciro İmmobile iki maçı kaçıracak
Beşiktaş'ta Ciro İmmobile milli takım dönüşüne kadar takımdan ayrı kalacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız golcü, Malmö ve Başakşehir maçlarını kaçıracak.
Beşiktaş'ta Ciro İmmobile'ya yapılan tetkiklerde arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.
Tedavisi 10 gün sürecek İtalyan forvet, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.
GÖZTEPE MAÇINDA DÖNECEK
34 yaşındaki futbolcu, milli takım arasından sonraki Göztepe maçında sahalara dönecek.
Sezon başında transfer edilen İmmobile, siyah beyazlı formayla 16 maçta 12 gol attı.
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