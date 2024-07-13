Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Futbol hayatına 2008 yılında Juventus altyapısında başlayan Ciro Immobile hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Son olarak İtalya temsilcisi Lazio'da forma giyen deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 11 gole imza attı. İşte, Ciro Immobile hakkında bilgiler...



CİRO IMMOBİLE KİMDİR?



Ciro İmmobile 20 Şubat 1990 yılında İtalya’nın Torre Annunziata kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren futbola ilgi duyan Immobile, futbol kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı.



2008 yılında Juventus altyapısına geçen İtalyan oyuncu Siena, Grosseto, Pescara gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.



Pescera’da 37 karşılaşmada 28 gol kaydeden İmmobile performansıyla dikkat çekerken 2012-13 sezonunda Genoa’ya transfer oldu.



Genoa formasıyla beklentilerden uzak kalan oyuncu Torina’ya transfer oldu. Torino’da 2013-2014 sezonunda oynadığı 33 maçta 22 gol atarak Alman devi Dortmund'un dikkatini çekti ve 2014'te Alman ekibine katıldı.



Almanya’da hayal kırıklığı yaratan İmmobile kariyerini Sevilla’da kiralık olarak geçirdi. Sevilla’nın ardından Torino’ya kiralanan oyuncu ardından Lazio’nun yolunu tuttu.



İtalyan oyuncu 2023-2024 sezonunda Serie A’da 31 maça çıkan Immobile 7 gol atıp 1 de asist yaptı.Şampiyonlar Ligi’nde 8 maça çıkan yıldız golcü 4 gollük katkı sağladı.