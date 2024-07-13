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Ciro Immobile transferinin ayrıntıları açıklandı

Beşiktaş, Ciro Immobile'yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Immobile'nin sezonluk 6 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Ciro Immobile transferinin ayrıntıları açıklandı
Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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, Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, " Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 euro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Ciro Immobile, Beşiktaş'ta 17 numaralı formayı giyecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile ilk açıklamasını havaalında yaptı.

Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ciro Immobile, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ciro Immobile, İstanbul'a geldi

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