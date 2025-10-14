NTV.COM.TR

Ciro Immobile'nin başı büyük dertte: Usulsüzlük suçlaması nedeniyle el koyuldu!

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile'nin başı, ülkesinde açılan soruşturma nedeniyle dertte.

Geçtiğimiz sezonun başında 'a transfer olan ve siyah-beyazlı formayı 1 yıl boyunca terletmesinin ardından ülkesi İtalya'ya dönen Ciro Immobile'nin adı gündemi meşgul ediyor.

FUTBOL OKULU MÜHÜRLENDİ

Serie A ekibi Bologna'da forma giyen İtalyan futbolcunun "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" isimli futbol okulu mühürlendi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torre Annunziata Savcılığı, futbol okulunun bulunduğu tesislerde imar usulsüzlüğü ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edildiğini belirledi.

Ciro Immobile'nin başı büyük dertte: Usulsüzlük suçlaması nedeniyle el koyuldu! - 1 Ciro Immobile, Bologna formasıyla sahada

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Haberin devamında Immobile ve aile üyelerinden 6 kişi için adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılığın açıklamasında şüphelilerin çevre koruma alanı içinde bulunan arazide imar ve çevre izinleri olmadan inşaat yaptığı, bazı alanlarda ise ormanlık bölgeyi otoparka çevirmek amacıyla kazı çalışmaları yürüttüğü, asfalt kaplama yaptığı belirtildi.

