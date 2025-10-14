Ciro Immobile'nin başı büyük dertte: Usulsüzlük suçlaması nedeniyle el koyuldu!

FUTBOL OKULU MÜHÜRLENDİ Serie A ekibi Bologna'da forma giyen İtalyan futbolcunun "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" isimli futbol okulu mühürlendi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torre Annunziata Savcılığı, futbol okulunun bulunduğu tesislerde imar usulsüzlüğü ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edildiğini belirledi.

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş 'a transfer olan ve siyah-beyazlı formayı 1 yıl boyunca terletmesinin ardından ülkesi İtalya'ya dönen Ciro Immobile'nin adı gündemi meşgul ediyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Haberin devamında Immobile ve aile üyelerinden 6 kişi için adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI



Savcılığın açıklamasında şüphelilerin çevre koruma alanı içinde bulunan arazide imar ve çevre izinleri olmadan inşaat yaptığı, bazı alanlarda ise ormanlık bölgeyi otoparka çevirmek amacıyla kazı çalışmaları yürüttüğü, asfalt kaplama yaptığı belirtildi.