City dörtledi, Haaland tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda final oynayan iki takımın Etihad Stadı'ndaki karşılaşmasında eşitliği 23'te Phil Foden bozdu. İngiliz oyuncu Devler Ligi'ndeki 19. golünü kaydetti.

HAALAND 5'TE 5

Borussia Dortmund, Foden'ın golünden sonra daha fazla boşluk vermeye başlayınca City'nin "Gol Makinesi" sahneye çıktı. 29'da ceza sahasında bomboş pozisyonda kalan Haaland, cezayı kesti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında da gol atmayı başardı. Eski takımı Dortmund'a attığı golden sonra sevinmeyen Norveçli yıldız üç farklı kulüpte üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Foden, 57'de bir kez daha kaleci Kobel'i avlayıp farkı 3'e çıkardı.

Dortmund 72'de Anton ile ilk golünü buldu. 90+1'de Cherki'nin golüyle maça noktayı koyan Manchester City, 4-1 galip ayrıldı ve bu sezon üçüncü galibiyetini aldı.