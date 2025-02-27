Claudio Echeverri kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Arjantin milli takımına 20 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda kaptanlık yapan 19 yaşındaki oyuncunun yıldızı River Plate'te parladı. İşte, Claudio Echeverri hakkında bilgiler...



CLAUDİO ECHEVERRİ KİMDİR?



Tam adı Claudio Jeremías Echeverri olan oyuncu, 2 Ocak 2006 tarihinde dünyaya geldi.



Claudio Echeverri futbol kariyerine, Deportivo Luján ile başladı ve ardından 2016'nın sonunda River Plate ile denemelere katıldı, ertesi yıl da resmi sözleşme imzaladı.



2023'te, İngiliz gazetesi The Guardian tarafından dünya çapında 2006 doğumlu en iyi oyunculardan biri olarak gösterildi.



River Plate ile 2022-23 sezonunda Arjantin Primera Lig şampiyonluğu yaşayan genç ofansif orta saha, Arjantin 20 Yaş altı Milli Takımı formasıyla 9 maçta 5 gol kaydetti.



Yetenekli bir oyun kurucu olan Echeverri, "El Diablo" lakaplı eski Bolivyalı yıldız futbolcu Marco Etcheverry'den sonra "El Diablito" yani "küçük şeytan" lakabıyla anılıyor.

