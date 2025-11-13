Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i rahat geçti

NBA'de sezona 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle giriş yapan Cleveland Cavaliers, kendisiyle aynı istatistiğe sahip olan Miami Heat'e konuk oldu.

Deplasman ekibi, ilk çeyreğin sonunda 9 sayı geriye düşse de ikinci çeyrek itibarıyla geri dönmeyi başardı ve karşılaşmayı 130-116 kazandı.

Jarrett Allen, 30 sayı ve 10 ribaundla oynayarak "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.

Miami Heat'te ise Norman Powell'ın 27 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.