Club Brugge-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan için sahada

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. haftayla kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge sahasında İspanya devi Barcelona'yı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Club Brugge-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?