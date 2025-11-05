Club Brugge-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan için sahada
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. haftayla kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge sahasında İspanya devi Barcelona'yı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Club Brugge-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CLUB BRUGGE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Club Brugge-Barcelona maçı 6 Kasım Perşembe günü Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK
Club Brugge-Barcelona maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.