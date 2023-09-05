Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş'ın Konferans Ligi ilk grup maçı için geri sayım

Beşiktaş'ın Konferans Ligi ilk grup maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mağlubiyet yaşamadan gruplara kalma başarısı gösteren Beşiktaş'ın ilk maç tarihi netlik kazandı. İşte, Beşiktaş'ın Konferans Ligi ilk grup maçı tarihi...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçını 21 Eylül tarihinde oynayacak. Beşiktaş Belçika'da Club Brugge'a konuk olacak.
Maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ
21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş
5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano
26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş
9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt
30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge
14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.
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