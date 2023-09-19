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Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki maç tarihleri

Beşiktaş'ın Konferans Ligi ilk grup maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mağlubiyet yaşamadan gruplara kalma başarısı gösteren Beşiktaş'ın ilk maç tarihi netlik kazandı. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman?

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki maç tarihleri

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ve İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Şimdi futbolseverler ilk maçın tarihini merak ediyor. İşte, 'ın Konferans Ligi ilk grup maçı tarihi...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçını 21 Eylül tarihinde oynayacak. Beşiktaş Belçika'da Club Brugge'a konuk olacak.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ

21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.

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