Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki maç tarihleri

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Beşiktaş D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ve İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Şimdi futbolseverler ilk maçın tarihini merak ediyor. İşte, Beşiktaş'ın Konferans Ligi ilk grup maçı tarihi...



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçını 21 Eylül tarihinde oynayacak. Beşiktaş Belçika'da Club Brugge'a konuk olacak.



TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ



21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş



5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano



26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş



9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt



30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge



14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.