Club Brugge-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Club Brugge-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Belçika'nın köklü ekiplerinden Club Brugge, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını sahasında misafir edecek. Club Brugge-Dortmund karşılaşması İrfan Peljto yönetirken yardımcılıklarını ise Senad İbrisimbegovic ve Davor Jeljo yapacak. Öte yandan futbolseverler de bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek organizasyonda, heyecan dolu bu müsabakanın ayrtıntılarına odaklandı. İşte, Club Brugge-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...



CLUB BRUGGE-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Club Brugge-Borussia Dortmund maçı, Jan Breydel Stadyumu'nda 18 Eylül Çarşamba günü yapılacak.



TSİ 22:00’da başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI



"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.



Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.



Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

