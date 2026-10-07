Coco Gauff ırkçı saldırıların gölgesinde oynadığı maçta Mertens'e elendi
07.10.2026 18:13
Coco Gauff'un bitkin görüntüsü dikkat çekiciydi.
Çin Açık'ta mücadele eden Coco Gauff, bir önceki turda Çinli rakibini eledikten sonra sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırıların etkisinden kurtulamadı
Pekin'de devam eden Çin Açık Tenis Turnuvası'da kadınlarda 3 numaralı seribaşı Coco Gauff , Belçikalı rakibi Elisa Mertens'e 6-3'lük setlerle 2-0 yenilip son 16 turunda elendi.
Daha önce oynadığı 5 maçta da yendiği rakibi karşısında kortta çok formsuz gözüken Coco Gauff'un bu görüntüsünün ardında ise bir önceki turda yaşanan olaylar vardı.
SİBER IRKÇI SALDIRIYA UĞRADI
Bir önceki turda 16 yaşındaki Çinli rakibi Sun Xinran ile oynadığı maçta yaşanan tartışmalı bir sayı sonrasında, Gauff sosyal medyada "çılgınca" bir ırkçı siber zorbalık dalgasına maruz kaldığını açıklayıp ve bu sürecin kendisini zihinsel olarak çok tükettiğini, korta enerji yoksunluğuyla çıktığını belirtti.
Gauff, Sun Xinran ile oynadığı maçtan sonra zor saatler yaşadı.
Söz konusu maçın hemen ardından Çinli tenisçinin fanları ve bazı sosyal medya kullanıcıları, Gauff’ı "hilebaz", "hırsız" ve "sportmenlik dışı davranmakla" suçladı. Ancak bu eleştiriler saatler içinde çok ağır ırkçı hakaretlere ve nefret söylemlerine dönüşürken Gauff’ın sosyal medya hesaplarına doğrudan ten rengine yönelik ağır hakaretler içeren binlerce mesaj yağdı.
"SADECE KURALLARI UYGULADIM"
Coco Gauff, X hesabı üzerinden kendisine doğrudan ırkçı hakaret içeren bir paylaşıma verdiği şu yanıtla da dikkat çekti:
"Benden hoşlanmayabilir veya korta yaşananlara katılmayabilirsiniz ama bunu ırkçılık yapmadan da belirtebilirsiniz. Son birkaç saat içinde aldığım ırkçı yorum ve DM'lerin miktarı çılgınca. Son olarak; ben bir hilebaz ya da hırsız değilim. Sadece kuralları uyguladım."