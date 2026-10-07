Coco Gauff ırkçı saldırıların gölgesinde oynadığı maçta Mertens'e elendi

Söz konusu maçın hemen ardından Çinli tenisçinin fanları ve bazı sosyal medya kullanıcıları, Gauff’ı "hilebaz", "hırsız" ve "sportmenlik dışı davranmakla" suçladı. Ancak bu eleştiriler saatler içinde çok ağır ırkçı hakaretlere ve nefret söylemlerine dönüşürken Gauff’ın sosyal medya hesaplarına doğrudan ten rengine yönelik ağır hakaretler içeren binlerce mesaj yağdı.

"SADECE KURALLARI UYGULADIM"

Coco Gauff, X hesabı üzerinden kendisine doğrudan ırkçı hakaret içeren bir paylaşıma verdiği şu yanıtla da dikkat çekti:

"Benden hoşlanmayabilir veya korta yaşananlara katılmayabilirsiniz ama bunu ırkçılık yapmadan da belirtebilirsiniz. Son birkaç saat içinde aldığım ırkçı yorum ve DM'lerin miktarı çılgınca. Son olarak; ben bir hilebaz ya da hırsız değilim. Sadece kuralları uyguladım."