Cole Palmer yine sakatlandı: "Ayak parmağını kapıya vurdu"

Futbola verilen milli ara yarın itibarıyla son buluyor.

Premier Lig'de geride kalan 11 haftanın sonunda 20 puan toplayan Chelsea, puan tablosunun üçüncü sırasında yer alıyor.

Londra ekibi, sezonun 12. haftasında Burnley'in konuğu olacak. Yarın saat 15.30'da yapılacak mücadele öncesinde Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca açıklamalarda bulundu.

"PALMER AYAĞINI KAPIYA ÇARPTI"

Takımın yıldız oyuncusu Cole Palmer'ın sakatlığından bahsederek konuşmasına başlayan Maresca, "Palmer, Burnley maçında bizimle olamayacak. Barcelona ve Arsenal maçlarında da. Maalesef evinde bir kaza yaşadı. Ayak parmağını kapıya çarptı. Önemli bir şey değil ama bu ay sonuna kadar geri dönemeyecek. Çoğu zaman ben de tuvalete gitmek için uyanıyorum. Kafamı ve bacaklarımı bir yerlere çarptığım da oluyor. Bunlar yaşanabilir. Geri dönmeye çok yakındı. Kasığındaki ağrı geçti. Bu iyi bir haber. Parmağı kırıldı mı bilmiyorum. Tek bildiğim bu hafta ve önümüzdeki hafta kadroda olamayacağı." dedi.

ENZO FERNANDEZ VE NETO DÖNÜYOR

Enzo Fernandez ve Pedro Neto'nun Burnley maçı ile birlikte kadroya döneceğini de açıklayan İtalyan çalıştırıcı, "Enzo ve Neto yarın itibarıyla kadroya dönecek. Takım da ben de Palmer sahadayken kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ama o yokken çözümler bulmak zorundayız ve bu konuda oyuncularım harika iş çıkarıyor. Bir teknik direktör daha ne isteyebilir?" ifadelerini kullandı.

"BURNLEY MAÇI ZOR OLACAK"

Milli ara dönüşünde tekrar futbola adapte olmanın zor olduğunu söyleyen 45 yaşındaki antrenör,"Yarın farklı stratejilere ve silahlara ihtiyacımız olaracak. Milli aradan dönüşte futbola adapte olmak zordur. Zor bir maç olacak." diyerek sözlerine son verdi.