Collina'dan Türkiye itirafı: "Benimle kaybetmediler"

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türk takımlarının, yönettiği 11 maçta kaybetmediğini söyledi.



Collina, İstanbul'da Türkiye Innovation Week'in son gününe katıldı.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Collina, "Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım, benimle hiç maç kaybetmediler. 20 yıl oldu emekli olalı ama insanlar beni hala çok seviyor." dedi.



Hızlı ve adil karar alma, baskı altında soğukkanlı kalma ve oyuna yeniden dönmenin önemine vurgu yapan Collina, "Üst düzey takımların maçlarında baskı altında oluyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım ancak karar verirken de zamanınız yok. Bir saniyede bir karar vermeniz gerekiyor, vereceğiniz karar hem kendiniz hem de oyuncular için çok önemli. Ülkeler için de çok önemli. Kararınıza göre bir takım kazanıyor ya da kaybediyor. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. En önemlisi zorlu göreve hazır olmanız gerekiyor. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Ben çok çalıştım çünkü iyi bir karar için şansa güvenemezsiniz. Olup bitene hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yeteneğinize güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın." uyarılarında bulundu.

"TEKNOLOJİ MAÇIN RUHUNU ÇALMAZ"



Çok zor durumlarla karşılaştığını, kader anı denilecek anlar yaşadığını anlatan Collina, "Mesela vücudum değişmeye karar verdi. 24 yaşındaydım, 10 gün boyunca vücudumdaki tüm tüyler ve saçlar döküldü. 1984 yılından bahsediyorum, herkes bana bakıyordu. Saçlarımı kazıttım, kaç ay boyunca beni kenarda tuttular. Saçlarımın uzamasını bekledim. Büyük bir maçta hakem atandım. Gördüm ki kimse fiziksel durumumu umursamadı. Herkes kararlarımı umursadı." diye konuştu.

Teknolojinin "herhangi bir şeyin" ruhunu bozmayacağını dile getiren Collina, "Teknoloji bir araç, kararlarınızı daha doğru verebilmeniz için çok önemli. İnsanız ve hata yaparız. Sizin hata yapmanızı engelleyecek bir teknolojiyse bu harika. Teknoloji maçın ruhunu çalmaz. Hakemin işini yapmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.



Hakemliğe arkadaşının tavsiyesiyle gittiği kurs sonucunda başladığına değinen Collina, "17 yaşında Bologna'da futbol oynarken okuldaki en yakın arkadaşım 'hakemlik kursuna yazıldım' dedi. Ben de yazıldım. Sırf deneyim elde etmek için çok düşünmeden sadece farklı bir şeyler yapmak adına böyle bir karar verdim. Sonra birileri hana bu işi çok iyi yaptığımı söyledi ve zorlukları çok sevdiğim için hakem olmaya karar verdim. Yıllar sonra hala tutkum haline gelen işi yapıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.