Hazırlık maçında Como ve Ajax karşı karşıya geliyor. Kallang'da,Stadio Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin erkanlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Ajax yıldız oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışacak.. Peki Como - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği kanal…



COMO- AJAX MAÇI NE ZAMAN?



Como ile Ajax, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Temmuz Pazar günü saat 21.00’ da başlayacak. Como - Ajax karşılaşması S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

