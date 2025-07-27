Como - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Hollanda’nın önemli takımlarından Ajax, Como ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Como - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hazırlık maçında Como ve Ajax karşı karşıya geliyor. Kallang'da,Stadio Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin erkanlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Ajax yıldız oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışacak.. Peki Como - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği kanal…
COMO- AJAX MAÇI NE ZAMAN?
Como ile Ajax, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Temmuz Pazar günü saat 21.00’ da başlayacak. Como - Ajax karşılaşması S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
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