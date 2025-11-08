Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
08.11.2025 15:58
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A’da heyecan Como - Cagliari maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Como - Cagliari karşı karşıya geliyor. Como zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
COMO - CAGLİARİ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Seria A’da haftanın dikkat çeken maçında Como - Cagliari kozlarını paylaşıyor.Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.