Como - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya’nın önemli takımlarından Genoa Como’ya konuk oluyor. Geneo bu sezon ligde 39 puan toplarken haftaya 13 sırada girdi. Como ise son beş karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Como, Genoa karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Como - Genoa maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



COMO- GENOA MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da heyecan Como - Genoa karşılaşmasıyla devam ediyor. Weser Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak 27 Nisan Pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Genoa geride kalan 33 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip puan sıralamasında 13. basamakta yer alıyor.



Como ise 39 puan toplarken 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.









