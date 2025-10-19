Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Como - Juventus maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı.Juventus yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da Como - Juventus karşı karşıya geliyor.Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 13.30’da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

