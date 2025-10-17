Como - Juventus  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Como yıldız isimleriyle İnter karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Juventus ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Como - Juventus mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Como - Juventus kozlarını paylaşıyor Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



