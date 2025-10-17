Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Como, Juventus’u konuk ediyor. Como ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Como yıldız isimleriyle İnter karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Juventus ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Como - Juventus mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Como - Juventus kozlarını paylaşıyor Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.