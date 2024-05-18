Conte'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları kapsamında Antonio Conte, Stefano Pioli, Lucien Favre ve Maurizio Sarri gibi isimlerin yer aldığı iddia edildi.



Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun Conte ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak olumsuz yanıt aldığı kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın, Napoli ile anlaştığını belirterek 6 milyon Euro'luk teklifi reddettiği bildirildi.

Fenerbahçeli yetkililer, bu yanıtın ardından sezon sonunda Milan'dan ayrılması beklenen Stefano Pioli'yle de görüşmelere başladı.

58 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe için bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.