Copa America ne zaman bitiyor? 2024 Copa America'da son durum

Copa America futbolseverlerin odağında yer alıyor. 16 takımın yer aldığı turnuvada Güney Amerika'dan 10, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 6 takım yarışıyor. 2021'de düzenlenen son turnuvayı Arjantin kazanmıştı.
COPA AMERİCA GRUPLARI
A Grubu
Arjantin, Peru, Şili, Kanada veya Trinidad ve Tobago
B Grubu
Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika
C Grubu
ABD, Uruguay, Panama, Bolivya
D Grubu
Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Kostra Rika veya Honduras
COPA AMERİCA NE ZAMAN BİTECEK?
Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Copa America 2024'ün açılış maçı 14 Haziran 2024'te oynandı.
Turnuva, 14 Temmuz 2024'teki final karşılaşmasıyla sona erecek.
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