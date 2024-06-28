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Copa America ne zaman bitiyor? 2024 Copa America'da son durum

48. kez düzenlenen Copa America'da heyecan devam ediyor. Güney Amerika'nın ülkeler bazında en üst düzey turnuvası olan Copa America'da maçlar devam ederken, final tarihi merak konusu oldu. Peki, Copa America ne zaman bitiyor?

Copa America ne zaman bitiyor? 2024 Copa America'da son durum

Copa America futbolseverlerin odağında yer alıyor. 16 takımın yer aldığı turnuvada Güney 'dan 10, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 6 takım yarışıyor. 2021'de düzenlenen son turnuvayı Arjantin kazanmıştı.

COPA AMERİCA GRUPLARI

A Grubu

Arjantin, Peru, Şili, Kanada veya Trinidad ve Tobago

B Grubu

Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika

C Grubu

ABD, Uruguay, Panama, Bolivya

D Grubu

Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Kostra Rika veya Honduras

COPA AMERİCA NE ZAMAN BİTECEK?

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Copa America 2024'ün açılış maçı 14 Haziran 2024'te oynandı.

Turnuva, 14 Temmuz 2024'teki final karşılaşmasıyla sona erecek.

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