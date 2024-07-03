Copa America'da çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America’nın bu yıl 48.’si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu organizasyonda grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.



A Grubu’nda, son şampiyon Arjantin oynadığı 3 maçı da kazarak 9 puanla grup lideri olurken, Kanada 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı ve 4 puanla ikinci basamakta yer aldı. B Grubu’nda 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran Venezuela 9 puanla ilk sırada tamamladı.

Ekvador ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla gruptan çıkmayı başardı. Turnuvanın en golcü takımı olan Uruguay 9 puanla C Grubu’nu ilk sırada tamamladı.

Ev sahibi ABD’nin de yer aldığı C Grubu’nda Panama 6 puanla gruptan çıktı. D Grubu’nda ise 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada Kolombiya yer alırken, 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Brezilya ise 5 puanla grupta ikinci sırada yer aldı.



Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ve maçların tarihleri şu şekilde:



5 Temmuz



04.00 Arjantin - Ekvador



6 Temmuz



04.00 Venezuela - Kanada



7 Temmuz



01.00 Kolombiya - Panama



04.00 Uruguay - Brezilya