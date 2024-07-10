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Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Copa Amerika yarı finalinde Kanada'yı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin

, Copa Amerika yarı finalinde Kanada'yı Julian Alvarez ve Lionel 'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için yarı finalin diğer ayağında yarın gece TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

MESSİ EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ OYUNCU OLDU

Lionel Messi, 51. dakikada attığı golle 109 gole ulaşarak Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozdu ve uluslararası erkek golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Uluslararası erkek golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor.

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