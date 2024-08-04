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Çöpe atılırken keşfedilmişti: NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dolabı 2,9 milyon dolara satıldı

Helikoper kazasında hayatını kaybeden basketbolun ikonik ismi Kobe Bryant'ın, NBA kariyerinin büyük bölümünde kullandığı dolap açık artırmaya çıkarıldı. Bryant'ın dolabı 2,9 milyon dolara alıcı buldu.

Çöpe atılırken keşfedilmişti: NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dolabı 2,9 milyon dolara satıldı
Kobe Bryant'ın yüzüğü açık artırmaya çıkıyor

Kobe Bryant'ın yüzüğü açık artırmaya çıkıyor

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2020 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden efsanesi 'ın Los Angeles Lakers'da kullandığı dolap, rekor fiyata alıcı buldu.

ÇÖPE ATILMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

2018'de Los Angeles Lakers'ın salonu Staples Center'ın yenilenmesi sırasında bir işçi, Bryant'ın yıllarca kullandığı dolabın atılmasını engelledi.

Ardından da Amerikalı bir koleksiyoncu bu dolabı satın aldı.

Çöpe atılırken keşfedilmişti: NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dolabı 2,9 milyon dolara satıldı - 1

Bryant'ın, 2003-2004 sezonundan 'deki son yılı olan 2015-2016 sezonuna kadar Staples Center'daki dolabı kullandığı biliniyor.

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi de basketbolun ikonik ismine ait bu parçayı açık artırmaya çıkardı.

Aslında dolabın, 1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu ancak fiyatı neredeyse ikiye katladı ve açık artırma sonunda 2,9 milyon dolara satıldı.

Açık artırma kapsamında ayrıca Michael Jordan ve Reggie Jackson gibi spor ikonlarına ait eşyalar da yer aldı.

Bryant'ın, NBA'deki ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması da açık artırmada 2,7 milyon dolara alıcı bulmuştu.

18 kez NBA All-Star seçilen Bryant, kızıyla birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğinde 41 yaşındaydı.

Bryant, 1996-2016 yılları arasındaki NBA kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers'ta geçirmişti.

Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant hayatını kaybetti

Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant hayatını kaybetti

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