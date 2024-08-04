Çöpe atılırken keşfedilmişti: NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dolabı 2,9 milyon dolara satıldı

Bryant'ın, 2003-2004 sezonundan NBA'deki son yılı olan 2015-2016 sezonuna kadar Staples Center'daki dolabı kullandığı biliniyor.



ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi de basketbolun ikonik ismine ait bu parçayı açık artırmaya çıkardı.



Aslında dolabın, 1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu ancak fiyatı neredeyse ikiye katladı ve açık artırma sonunda 2,9 milyon dolara satıldı.



Açık artırma kapsamında ayrıca Michael Jordan ve Reggie Jackson gibi spor ikonlarına ait eşyalar da yer aldı.



Bryant'ın, NBA'deki ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması da açık artırmada 2,7 milyon dolara alıcı bulmuştu.



18 kez NBA All-Star seçilen Bryant, kızıyla birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğinde 41 yaşındaydı.



Bryant, 1996-2016 yılları arasındaki NBA kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers'ta geçirmişti.