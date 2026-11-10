Corendon Alanyaspor'da Pereira dönemi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor , teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli ekibe verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Pereira'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

Açıklamada, "Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Portekizli teknik adam ile bu sezon Süper Lig'de 11 müsabakaya çıkan Akdeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Ancak son 5 maçta alınan 1 beraberlik ve art arda gelen 4 yenilgi Pereira döneminin sonunu getirdi.

22 Mart 2025 tarihinde göreve başlayan Pereira, Mayıs 2026'da sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

Turuncu-yeşilli ekibin başında tüm kulvarlarda toplam 62 resmi maça çıkan Pereira, 19 galibiyet, 22 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.27 puan ortalaması yakalamıştı.

Alanyaspor topladığı 12 puanla, ligin 13. sırasında yer alıyor. Alanyaspor'da teknik direktör adayları arasında Uğur Uçar'ın ismi de geçiyor.

Pereira ayrıca bu sezon Süper Lig'de görevinden ayrılan 10. teknik adam oldu.