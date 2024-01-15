Corinthians Başkanı Augusto Melo'dan Aboubakar itirafı: "Bize önerildi"

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini korurken Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians Başkanı Augusto Melo'dan bir itiraf geldi.

ESPN'in haberine göre, Melo "Vincent Aboubakar, bize önerildi. İlk başta bir anlaşmaya vardık ancak başka bir durum çıktığı için anlaşma sağlanamadı" diye konuştu.



FLAMENGO İLGİLENEN KULÜPLER ARASINDA

Augusto Melo, Aboubakar'ın Flamengo gibi diğer Brezilya ekipleri tarafından da istendiğini ancak transfer yarışına girmeyeceğini belirtti.

"TAKIMIN GERİ KALANI YAPILANDIRILDI"

Kulüp başkanı şu ifadelerle açıklamalarına devam etti;

"Aboubakar'dan vazgeçtik çünkü şu andan itibaren odak noktamız olan daha gelişmiş bir orta saha oyuncusu ve iki forvet istiyoruz.

Takımın geri kalanı yapılandırıldı. Bugün antrenman maçında takım çok iyi bir şekilde bir araya geldi, bu beni çok şaşırttı, bundan çok mutluyum."

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.